Занятость, строительство и госзакупки обсудили на Общественном совете Шымкента

В Шымкенте на заседании Общественного совета обсудили вопросы занятости населения, социальной защиты, строительства и государственных закупок. Руководители профильных управлений отчитались о проделанной работе и ответили на вопросы членов совета.

По данным управления занятости и социальной защиты, в этом году мерами содействия занятости планируется охватить более 31 тысячи человек. На сегодняшний день план выполнен на 85% — в различные программы вовлечены 26 753 человека. Более 16 тысяч из них получили постоянную работу, около 4 тысяч были трудоустроены временно.

У членов Общественного совета возникли вопросы к представленным показателям, в том числе о доходах семей и эффективности мер занятости.

Руководитель управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева пояснила, что цифровая система учитывает различные доходы семьи, в том числе те, которые ранее могли не отражаться в базе. Также есть жители, которые самостоятельно нашли работу или открыли собственное дело, не обращаясь за помощью в управление.

Отдельно на заседании рассмотрели нарушения законодательства в сфере строительства. По данным управления городской среды и контроля, в Шымкенте выявлено 132 объекта с различными нарушениями. Общая сумма наложенных штрафов составила более 78 млн теңге.

За незаконное строительство оштрафованы владельцы 91 объекта на сумму свыше 33,6 млн теңге. Нарушения, связанные с качеством строительства, выявили на 22 объектах — сумма штрафов составила более 27,3 млн теңге. Ещё по 19 объектам за нарушения в сфере долевого участия наложены штрафы на сумму свыше 17,1 млн теңге.

На заседании также представили итоги работы управления государственных закупок за девять месяцев. Согласно данным веб-портала, годовой план государственных закупок Шымкента на 2026 год утверждён в объёме 449,3 млрд теңге.

По итогам обсуждения члены Общественного совета задали руководителям управлений вопросы по представленным показателям и результатам работы.