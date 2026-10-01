Экологическую комиссию создадут в Шымкенте после жалоб жителей

В Шымкенте обсудили экологическую ситуацию и качество атмосферного воздуха. Совещание прошло под председательством акима города Габита Сыздыкбекова. В нём приняли участие представители государственных органов, районных акиматов, промышленных предприятий и общественности.

Особое внимание уделили жалобам жителей на неприятный запах и возможные выбросы. За восемь месяцев этого года поступило 80 таких обращений. По каждому сигналу специалисты выезжали на место и проводили замеры. По данным властей, превышения предельно допустимых концентраций во время этих проверок не фиксировались.

Несмотря на это, поиск источников неприятного запаха продолжается. На совещании представители предприятий рассказали о соблюдении экологических требований и работе очистного оборудования.

Одним из факторов загрязнения воздуха остаются выбросы от стационарных источников. По данным, озвученным на совещании, за три года их объём увеличился с 31 до 47 тысяч тонн.

На качество воздуха влияет и транспорт.

В Шымкенте зарегистрировано более 438 тысяч автомобилей. При этом свыше 152 тысяч легковых машин эксплуатируются более 20 лет.

С начала года Департамент экологии провёл 37 проверок промышленных объектов. По их итогам выдано 37 предписаний и возбуждено 64 административных дела. Общая сумма штрафов составила 505 млн теңге, из которых 281 млн уже взыскан.

По наиболее серьёзным нарушениям материалы направлялись в суд, а деятельность отдельных предприятий приостанавливалась.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 43 предприятия первой категории воздействия на окружающую среду, 146 — второй, 477 — третьей и 368 — четвёртой.

По итогам совещания аким города поручил создать экологическую комиссию, которая займётся комплексной проверкой предприятий. В её состав войдут представители государственных органов, общественные активисты и жители города. Комиссии планируют предоставить возможность круглосуточного доступа к соответствующим объектам.

Основной задачей станет установление конкретных источников неприятного запаха и выбросов, а также усиление контроля за соблюдением экологических требований.