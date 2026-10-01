Мейржан Шермаханбет и Махмуд Сабырхан стали бронзовыми призёрами Азиады

Мейржан Шермаханбет выступал в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов. В первом поединке он победил соперника из Ирана со счётом 14:5, затем оказался сильнее спортсмена из Южной Кореи — 5:4.

В полуфинале шымкентский борец уступил представителю Японии. В поединке за бронзовую медаль Мейржан Шермаханбет досрочно победил монгольского спортсмена Намсрая Батбаяра со счётом 11:0 и стал бронзовым призёром Азиатских игр.

Для Мейржана Шермаханбета это уже вторая медаль Азиады. В 2023 году на Азиатских играх в Ханчжоу он завоевал серебряную награду.

Ещё одну бронзовую медаль Шымкенту принёс двукратный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан, выступавший в весовой категории до 55 килограммов.

В первом поединке он победил представителя Ирана со счётом 5:0, а во втором — спортсмена из Южной Кореи со счётом 3:1 и вышел в полуфинал.

В полуфинале Махмуд Сабырхан встретился с серебряным призёром Олимпийских игр в Токио Карло Пааламом. В напряжённом поединке шымкентский боксёр уступил сопернику со счётом 2:3 и завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.