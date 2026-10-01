Молодёжь Шымкента училась создавать красоту своими руками

В Shymkent Creative Hub прошёл очередной творческий мастер-класс для жителей, интересующихся дизайном и прикладным искусством.

Участники познакомились с основами оформления пространства, попробовали себя в создании декоративных изделий и получили практические навыки, которые смогут использовать в собственных проектах.

Среди участников — студент Дильшат Жаппаркулов. По его словам, интерес к архитектуре и дизайну появился у него ещё в детстве.

«В Казахстане дизайн и архитектура активно развиваются. Я давно интересуюсь этим направлением, поэтому выбрал соответствующую специальность. Мне действительно нравится этим заниматься», — рассказал Дильшат Жаппаркулов.

Организаторы отмечают, что такие встречи помогают участникам не только освоить новые навыки, но и раскрыть творческий потенциал. На мастер-классах можно попробовать себя в разных направлениях — от оформления интерьера до изготовления украшений своими руками.

Координатор Shymkent Creative Hub Жанна Елтаева рассказала, что одна из главных задач центра — сделать творческое обучение доступным для всех желающих.

«Мы хотим бесплатно обучать тех, кто интересуется творчеством. Участники могут прийти, получить новые знания и своими руками создать креативное изделие», — отметила она.

Организаторы стремятся объединить современные дизайнерские подходы и элементы национального прикладного искусства. По их словам, такие мастер-классы помогают развивать интерес к творчеству и дают участникам возможность воплощать собственные идеи.