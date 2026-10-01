В Карнаке открылся новый спортивный зал для детей

В селе Карнак, входящем в состав Кентау, для детей работает современный спортивный зал. Здесь юные спортсмены могут бесплатно заниматься футболом, волейболом, баскетболом и вольной борьбой.

Объект открыт в рамках проекта «100 сельских детских спортивных залов», который реализуется с 2022 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» и общественного фонда «Батыр боламын». За это время спортивные залы появились уже в 17 регионах страны, а бесплатными занятиями охвачены десятки тысяч детей из сельской местности.

Спортивный зал в Карнаке оснащён необходимым современным инвентарём и позволяет детям регулярно тренироваться рядом с домом, не выезжая в город.

Организаторы отмечают, что помощь постепенно направляется не только в областные и районные центры, но и в отдалённые населённые пункты. По их словам, зал оборудован на уровне современных спортивных объектов и создаёт условия для развития детского спорта в селе.

Одним из направлений стала вольная борьба. По словам тренера Яхии Юлдашева, сегодня у него занимаются 60 детей. За два года работы секции десять воспитанников стали чемпионами Кентау, а некоторые спортсмены уже занимали призовые места на республиканских турнирах.

«Буквально вчера один мой воспитанник занял второе место на республиканском турнире, другой — третье. Теперь надеемся воспитать чемпиона Казахстана», — рассказал тренер.

Результаты показывают и сами юные спортсмены. Шараф Асатуллаев уже стал чемпионом Кентау и занял третье место на республиканских соревнованиях.

Сегодня в спортивном зале Карнака занимаются десятки детей. Новый объект позволяет им развивать свои способности, участвовать в соревнованиях и добиваться результатов, не покидая родное село.