Золотой листопад октября

Вот мы и в середине осени. Здравствуй, самый уютный, воспетый поэтами месяц года!

Октябрь незаметно собирает людей в своих домах: в них раньше зажигают свет, чаще пекут пироги, сажая родных за общий стол, обсуждают новости, строят планы. Наконец-то найдется время для отложенных книг и сериалов. Где там наши теплые пледы и свитера?.. Ваше время настает, согревайте нас поскорее!

По традиции пробегитесь взглядом сразу по всему календарю месяца. Возможно, что-то из собранного вам покажется любопытным. Может быть, подскажем яркую идею.

1 октября — Международный день пожилых людей.

Международный день музыки.

Международный день улыбки.

Всемирный день вегетарианства.

235 лет — Сергею Аксакову (1791-1859 гг.), писателю, литературному критику, автору сказки «Аленький цветочек».

75 лет — актрисе Нине Усатовой.

2 октября — Международный день ненасилия.

День рождения электронной почты.

Международный день социального педагога.

Всемирный день улыбки (смайла).

35 лет со дня первого полета казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова (1991 г.).

100 лет со дня рождения кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств КазССР Абдуллы Карсакбаева (1926-1983 гг.). Его фильмы «Меня зовут Кожа», «Брат мой», «Эй, вы, ковбои!», «Алпамыс идет в школу» и другие любимы многими из нас.

75 лет — певцу Стингу.

3 октября — день создания Всемирной федерации профсоюзов.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом — неофициальная дата, приуроченная к пропаганде здорового образа жизни.

Международный день экономных развлечений — напоминание, что хороший досуг не обязан быть дорогим.

85 лет со дня рождения писателя Бакытжана Момышулы (1941-2012 гг.), сына легендарного Бауыржана Момышулы. Он — автор книг «Сердце волка», «Черная звезда», «Восхождение к отцу» и др.

80 лет — писателю, лауреату Госпремии Казахстана Алдану Смайыл (1946 г.). Автор книг «Тамыздын таны» (1979 г.), «Ак жалын» (1982 г.), «Саганым келген коктем» (1987 г.), «Найзакара» (1989 г.), «Арканын Бетпак деген даласы бар» (2000 г.) и ряда повестей, романов, публикаций в прессе.

85 лет — «королю твиста» Чабби Чеккеру.

В этот день родились также поэт Сергей Есенин и актер Армен Джигарханян.

4 октября — запуск первого искусственного спутника Земли. Всемирная неделя космоса.

Всемирный день животных.

210 лет — поэту Эжену Потье.

80 лет — актрисе Сьюзен Сарандон.

75 лет со дня рождения писателя, сценариста, кинорежиссера, заслуженного работника культуры РК Бахытжана Канапьянова.

5 октября — Всемирный день учителя.

Международный день врача.

Международный день жилья. Всемирный день архитектуры.

Всемирный день Хабитат — международный праздник, посвященный условиям проживания в населенных пунктах. Отмечается ежегодно в первый понедельник октября. Название «Хабитат» связано с переводом слова с латинского языка (habitabilis — «местность, которая имеет население и пригодна для жительства»).

50 лет — главе Чеченской Республики с 2007 года Рамзану Кадырову.

6 октября — Всемирный день охраны мест обитаний.

День работников оборонной промышленности.

135 лет со дня рождения казахстанского художника Сергея Калмыкова (1891-1967 гг.).

7 октября — Всемирный день хлопка: отмечается с 2019 года по инициативе ООН и напоминает о значении одной из древнейших сельхозкультур.

Международный день ДЦП.

8 октября — Преставление преподобного Сергия Радонежского.

Всемирный день зрения.

90 лет — Юлиану Семенову, писателю, автору романов «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и др.

90 лет — актеру Леониду Куравлеву.

9 октября — Всемирный день почты.

Международный день за снижение стихийных бедствий.

Всемирный день яйца.

День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (83 года) во время ВОВ.

День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова.

100 лет — актеру Евгению Евстигнееву.

В этот день родился Джон Леннон (1940-1980 гг.) — британский музыкант, участник The Beatles.

10 октября — День профессиональных союзов Казахстана.

Всемирный день психического здоровья: отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.

Международный день каши — гастрономический праздник в честь одного из старейших блюд человечества.

Всемирный день инклюзивности: он призван привлечь внимание к важности равных возможностей и включения в активную жизнь общества людей с разными особенностями и потребностями.

День рождения соцсети «ВКонтакте».

День шуршания листьями — неофициальный, но любимый многими осенний праздник. Это отличный повод для неспешной прогулки по парку, чтобы насладиться красотой осенних красок и «пошуршать» опавшей листвой.

115 лет со дня рождения казахского поэта Касыма Аманжолова (1911-1955 гг.).

100 лет со дня рождения писателя Газиза Сапаева.

100 лет со дня рождения Багыбека Кундакбаева — советского и казахского театроведа, театрального критика и педагога, переводчика (1926-2010 гг.).

11 октября — Международный день девочек.

80 лет — писателю, драматургу, переводчику, академику Всемирной академии искусства и культуры, президенту Международного клуба Абая Роллану Сейсенбаеву (1946 г.).

12 октября — Всемирный день мигрирующих птиц.

Всемирный день борьбы с артритом.

День испанского языка.

100 лет — футболисту Никите Симоняну.

50 лет — киноактрисе Виктории Исаковой.

13 октября — Международный день по снижению риска бедствий.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы: один из главных праздников Русской православной церкви, отмечаемый с X века.

Международный день стандартизации: он напоминает о значении единых технических стандартов для промышленности и торговли.

110 лет со дня рождения участника ВОВ, поэта Хамита Ергалиева (1916-1997 гг.).

День рождения Винни-Пуха: именно в этот день в 1926 году в Лондоне вышла первая книга Алана Милна о медвежонке с опилками в голове «Winnie-the-Pooh». В 2026-м знаменитому персонажу исполняется 100 лет.

15 октября — Международный день сельских женщин.

Международный день белой трости (День слепых).

Всемирный день борьбы с раком молочной железы: он обращает внимание на важность ранней диагностики и поддержку женщин, столкнувшихся с этим заболеванием.

Всемирный день мытья рук: он напоминает людям о важности регулярного и правильного мытья рук для защиты от инфекций.

115 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, члена-корреспондента АН Казахстана, заслуженного деятеля науки РК Есмагамбета Исмаилова (1911-1966 гг.).

110 лет со дня рождения актрисы, народной артистки Казахстана Рахии Койшыбаевой (1916-1963 гг.).

110 лет со дня рождения почетного академика АМН РК, профессора Аргына Сулейменова (1916-1998 гг.)

90 лет со дня рождения писателя, переводчика, лауреата Госпремии РК, заслуженного деятеля искусств Казахстана Сайына Муратбекова (1936-2007 гг.).

65 лет — музыканту Вячеславу Бутусову, основателю и лидеру групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

50 лет — певцу Николаю Баскову.

16 октября — Всемирный день хлеба и Всемирный день продовольствия — гастрономические и социальные праздники, отмечаемые по инициативе ФАО ООН.

День шефа (День босса).

Всемирный день анестезиолога.

95 лет со дня рождения поэта Шамиля Мухамеджанова (1931-1980 гг.).

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Всемирный день пения — неофициальный праздник для всех, кто любит петь, независимо от вокальных данных. Это не конкурс, а повод объединиться с другими через музыку и получить заряд позитивных эмоций.

100 лет — Чаку Берри, американскому певцу, «отцу рок-н-ролла».

95 лет — писателю Анатолию Приставкину.

80 лет — скрипачу Виктору Третьякову.

50 лет — Александру Устюгову, уроженцу Казахстана, актеру и музыканту, известному по сериалу «Ментовские войны» и фильму «Викинг».

18 октября — День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября).

Всемирный день конфет.

День галстука — неофициальный праздник одной из главных деталей делового костюма.

Всемирный день женского счастья — неофициальный праздник, созданный американкой Карин Рокинд для привлечения внимания к проблеме женской депрессии. В этот день близкие могут порадовать женщин приятными сюрпризами и словами благодарности.

100 лет — Клаусу Кински, немецкому актеру театра и кино польского происхождения, отцу актрис Полы и Настасьи Кински и актера Николая Кински.

19 октября — День спасателя в Казахстане.

День лицеиста (День Царскосельского лицея).

День написания писем в будущее — необычный праздник для тех, кто хочет отправить послание самому себе спустя годы.

100 лет — пианисту Эмилю Гилельсу.

85 лет — киноактрисе Жанне Болотовой.

20 октября — Всемирный день статистики.

Международный день авиадиспетчера.

Международный день поваров: он отмечается с 2004 года по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.

21 октября — Всемирный день борьбы с остеопорозом.

День цемента — необычный праздник строительной отрасли. В этот день зарегистрирован патент на изобретение портландцемента — материала, ставшего основой современного строительства.

130 лет — писателю, сценаристу Евгению Шварцу, автору пьес «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», а также сценариев к фильмам «Марья-искусница» и «Золушка» с Яниной Жеймо.

22 октября — Праздник белых журавлей — идея поэта Расула Гамзатова в память о погибших солдатах.

Международный день заикающихся людей: он отмечается с 1998 года для привлечения внимания к проблемам людей с заиканием.

Международный день без бумаги.

100 лет — актеру Спартаку Мишулину.

23 октября — Международный день снежного барса.

День работников рекламы.

24 октября — Глобальная неделя медийной и информационной грамотности.

Неделя разоружения. День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день информации о развитии.

День библиотекаря в Казахстане.

115 лет — Аркадию Райкину (1911-1987 гг.), сатирику, народному артисту СССР.

60 лет — предпринимателю Роману Абрамовичу.

25 октября — День Республики: он является единственным национальным праздником Казахстана.

День работников системы соцзащиты (последнее воскресенье октября).

Международный день борьбы женщин за мир.

Всемирный день оперы: он отмечается с 2019 года по инициативе нескольких международных объединений. Дата выбрана неслучайно: 25 октября родились композиторы Жорж Бизе и Иоганн Штраус, авторы известных опер и оперетт.

Всемирный день макарон: он отмечается с 1998 года по инициативе Международной ассоциации пасты.

105 лет со дня рождения ученого-филолога, поэтессы, народного писателя Казахстана Турсынхан Абдрахмановой (1921-2003 гг.).

100 лет — оперной певице Галине Вишневской.

95 лет — актрисе Ани Жирардо.

95 лет со дня рождения казахского детского поэта Ануарбека Дуйсенбиева (1931-1978 гг.).

70 лет — Маттиасу Джабсу, гитаристу группы Scorpions.

26 октября — День принятия декрета о мире (109 лет).

Международный день школьных библиотек.

День приятных неожиданностей — неофициальный праздник для тех, кто любит удивлять близких.

95 лет — Игорю Масленникову, кинорежиссеруфильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогии «Зимняя вишня».

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия: он напоминает о важности сохранения кино- и фотоархивов для будущих поколений.

День плюшевого мишки — международный праздник одной из самых любимых детских игрушек, символично, что он отмечается спустя две недели после дня рождения Винни-Пуха.

120 лет со дня рождения ученого-тюрколога, члена-корреспондента АН СССР, доктора филологических наук, профессора Андрея Кононова (1906-1986 гг.).

28 октября — Международный день анимации — это праздник всех, кто создает мультфильмы, он отмечается в честь первого публичного показа анимации Эмилем Рейно в 1892 году.

Всемирный день дзюдо: он отмечается в день рождения основателя дзюдо Дзигоро Кано.

90 лет — режиссеру Роману Виктюку.

29 октября — Международный день ухода и поддержки.

День рождения комсомола (108 лет).

Всемирный день борьбы с инсультом.

575 лет — мореплавателю Христофору Колумбу.

115 лет со дня рождения поэтессы Зияш Калауовой (1921-1952 гг.).

55 лет — актрисе Уайноне Райдер.

30 октября — Международный день карих глаз.

Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

31 октября — Всемирный день городов.

Международный день экономии.

День сурдопереводчика.

Международный день Черного моря.

Хэллоуин (Hallowen) — канун Дня всех святых, праздник кельтского происхождения, отмечаемый во многих странах мира тыквами-светильниками и карнавальными костюмами. Тыквенный Спас — новый народный праздник — добрая альтернатива Хэллоуину, отмечаемая тем же вечером.

Календарь октября листала

Фарида Шарафутдинова