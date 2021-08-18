Ученик 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкента Тазабек Еркебулан завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по географии (IGEO-2021).

Олимпиада проходила в онлайн-формате в турецком городе Стамбуле с 10 по 16 августа. В интеллектуальном конкурсе приняли участие 200 учеников из 46 стран мира.

Казахстан представляли четыре школьника из Актобе, Шымкента и Кызылорды, которые являются победителями республиканской предметной олимпиады. Сборную к соревнованиям подготовили опытные педагоги и тренеры.

Трое из четырех казахстанских участников, выполнивших задания интеллектуального конкурса на высоком уровне, стали призерами.

Олимпиада IGEO состоит из трех частей: письменный тест, мультимедийный тест и полевой тур, её формат схож с большинством национальных олимпиад по географии. IGEO проверяет преимущественно понимание участниками пространственных связей и процессов, а также умение применить данные знания на практике в хозяйственных целях.