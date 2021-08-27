Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 г.р., непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов.

После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.

Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье.

Тем временем Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара.

Кроме того, министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в результате пожара.

Всего госпитализировано 28 человек, практически все они являются военнослужащими войсковой части. Для оказания медицинской помощи привлечен военный госпиталь Таразского гарнизона.

Должностные лица также ознакомились с условиями размещения эвакуированных жителей. Даны необходимые поручения по обеспечению всем необходимым.

Министерством обороны в Таразском гарнизоне создана группа для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области. Также, в Министерстве обороны и региональном командовании «Юг» созданы «Call-центры».