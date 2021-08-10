10 августа 2021 г. стартует II Республиканская премия в сфере охраны окружающей среды «Елім-ай».

В рамках конкурса, который продлится до 10 сентября текущего года, юридические и физические лица в области экологии и охраны биоразнообразия могут выдвинуть своих номинантов по различным категориям.

Премия «Елім-ай» учреждена ОФ «Республика-Регион-Развитие» и проводится с 2020 г. при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Премия присуждается ежегодно юридическим и физическим лицам, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, за рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения.

Рассматривать представленные документы и отбирать кандидатов на соискание премии будет специально созданная комиссия. Результаты конкурса будут объявлены 19 сентября 2021 г. в Международный день работников леса.

Церемония награждения премии состоится в канун Дня работника лесного хозяйства РК — третье воскресенье октября.

Победители конкурса будут отмечены по таким номинациям:

Лучший инспектор по охране животного мира;

Лучший лесничий;

Лучший рыбовод;

Лучший рыбопитомник;

Лучший национальный парк;

Лучший заповедник;

Лучший волонтер;

Лучший журналистский материал о защите природы;

Лучший приют для животных;

Зеленый город.

Лауреаты будут награждены именными статуэтками премии «Елім-ай», дипломами и ценными призами.