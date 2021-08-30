На следую­щий же день, после беседы с военным комиссаром Чимкента, девушки приступили к освоению профессии связиста.В течение октября 1941 года они обу­чались в стенах, как тогда называли, «городского узла связи». В ноябре Анна с другими девушками поехала в училище связи Ташкента для прохождения дальнейшей профессио­нальной и боевой подготовки. Накануне нового, 1942 года Ане Лысенко, после успешно сданного экзамена, присвоили звание ефрейтора.

Девчонки отправились на фронт. Полк, в котором воевала Анна, обеспечивал связь в боях на подступах к Сталинграду.

В октябре 1942-го бойкая девушка из Казахстана была представлена к медали «За отвагу». Были и другие медали и ордена, но эта была самой первой. Среди фронтовиков эта награда была особенно ценной. Родной для Анны Лысенко, Уманский полк связи, участвовал в боях за освобождение Украины, обеспечивал связь для Советской армии в военных операциях на территории Румынии, Венгрии и Чехословакии. День Победы застал Анну Федоровну под Прагой, в чешском городе Новое Место.