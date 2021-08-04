При въезде в город Туркестан сейчас возводят уникальную мечеть. Новому проекту оказывает поддержку Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Строительство такой достопримечательности – это своеобразный подарок соседнего Узбекистана Туркестану, который планируют завершить в следующем году. Внутреннее и внешнее оформление исламского центра, архитектура которого уникальна, ведется в восточном стиле.

Новый проект всесторонне изучен. Учтены самые лучшие мировые практики. Для укрепления фундамента мечети разработана своя технология.

Аким области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки города Туркестан.

Также встретился с ответственными руководителями, дал поручения.

Новая мечеть, которая строится в cсвященном Туркестане, вместит до 5 тыс. человек. Ее строительство ведется в соответствии с современными требованиями. Общая площадь исламского центра-20 000 квадратных метров.

В административно-деловом центре города Туркестан построено 60 жилых домов на 5, 7, 9, 12 и 20 этажей. Также идет строительство 20-этажного жилого дома с административным зданием.

Аким области ознакомился со строительством бизнес-центра “Yassy Tower».

Сейчас ведутся строительные работы на 13 этаже современного здания.

Умирзак Естаевич посетил также строящийся в Туркестане каток, соответствующий мировым стандартам.

Он рассчитан на 1200 человек, а в эксплуатацию его введут в следующем году.