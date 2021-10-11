Строительство духовного объекта планируется завершить в ноябре текущего года.

В селе Азаттык Тюлькубасского района Туркестанской области при спонсорской поддержке братьев Абдухалыка и Абдразака Сайдовых, а ими было выделено более 300 млнтенге, ведется строительство большой мечети.

Благую инициативу семьи Сайдовых поддержали и жители района.

Стоит отметить, что в новой мечети смогут посетить до 2 тысячи паломников.

А сама территория мечети будет полностью благоустроена и засеяна зелеными насаждениями.