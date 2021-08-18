В населенном пункте Кошкарата Байдибекского района,Туркестанской области установлена информационно-познавательная электронная новинка «Умный Подсолнух».

Пароль WI-FI сети необычной установки: годы жизни поэта Абая Кунанбаева.

А пароль меняется каждый месяц.

«Умные Подсолнух» был установлен жителем округа Борлысай Мейерланом Кырыкбаем.

Современная информационная модель получает энергию от солнца.

В ней установлена специальная клавиатура и подключена к сети интернет.

Есть бесплатный Wi-Fi и четыре точки питания для мобильных телефонов.

Благодаря встроенной клавиатуре и мобильным телефонам можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, получить доступ к школе и другим необходимым данным из интернета.

Вокруг данной новинки было проведено освещение, поставлены скамейки. В Туркестанской области много неравнодушных и благородных людей. Жители села выражают им благодарность.

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