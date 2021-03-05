Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе рабочей поездки в Шымкенте, познакомился с новыми IТ-проектами «СмартХаб», расположенном на базе международного университета Silkway.

Министр призвал молодежь активно участвовать в реализации инновационных проектов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности знакомиться с деятельностью СмартХаба. На базе международного университета Silkway в Шымкенте работает современный «IТ центр», «Бизнес -инкубатор» и «Смарт-офис», открыта Школа продвинутой робототехники и программирования. Школьники и студенты могут реализовать здесь стартап-проекты.

Багдат МУСИН, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: «У нас есть проекты , где предусмотрены инновационные гранты. На этот год предусмотрено 1 млрд 300 млн. Предусмотрено финансирование стартап-проектов на сумму 100 млн тенге. Задача у вас хорошее развитие IТ компетенции и отличные навыки ведения собственного бизнеса. Теперь молодежь надо научить, чтобы они могли свои идеи, направить ее на создание инновационных проектов. На сайте министерства расписаны инструкции и правила участия».

Центр оснащен СТЕМ- зоной, семинарским залом, центром КОВОРКИНГ, видео-фото студией, бизнес-инкубатором. Проект, реализованный специалистами СмартХаба, а это «Умный подсолнух», давно облюбовали горожане. «Умные» зоны установлены в городских парках и скверах. Нурлыбек ЖУМАТАЕВ, проректор международного университета Silkway: «СмартХаб работает третий месяц. За это время реализован проект «Умный подсолнух», работает три портала. Авторское право на проект «Умный пешеход» мы получили. Он даст возможность на расстоянии определить, где человек переходит дорогу. Министр, отметил этот проект, и сказал, чтобы мы документы подали на рассмотрение в министерство. Багдат Мусин пообещал, что посодействует в финансировании инновационного проекта. Мы подготовим документы, будем участвовать».

СмартХаб позволит повысить цифровую грамотность, открыть отечественные IT-продукты и новые компании. Грамотные и квалифицированные кадры вскоре займутся внедрением новых идей и инновационных проектов.

Шынар Оразова

Лицензия № KZ80LAA00012923 выдана МОН РК 2.03.2016 г.