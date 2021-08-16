В КГД МФ РК сообщили о том, что планируют упростить работу в системе маркировки.

В частности, с актами приема-передач, а также рассматривается возможность списания товара в системе с помощью уведомления без сканирования.

С 1 октября 2020 года в Казахстане Цифровая маркировка сигарет является обязательной. Все сигареты, производимые или импортируемые в РК, маркируются цифровыми марками.

В нем «зашита» цифровая информация о товаре.

Для упрощения работы с маркированными табачными изделиями в системе маркировки, рассматривается вопрос об упрощении работы с актами приема-передач, возможность списания товара в системе маркировки без сканирования 2D-сканером.

В качестве альтернативы 2Д сканерам на данный момент можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Naqty Sauda» (Android и IOS).

Сейчас разрабатывается серия полезных инструкций и памяток по разным аспектам работы с маркированным товаром для мелких предпринимателей, готовятся видеоматериалы.

Также работает бесплатная горячая линия по цифровой маркировки — тел. 8 (800) 080-65-65