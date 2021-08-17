12 августа 2021 года в Центре Сердца прошла первая в СНГ имплантация самого маленького в мире электрокардиостимулятора (ЭКС) Micra AV 14-летнему подростку с врожденным пороком сердца.

Ему в 7 лет исправили дефекты межжелудочковой перегородки и трикуспидального клапана, однако данная операция привела к часто возникающему осложнению — АВ-блокаде 3-ей степени.

При такой блокаде в сердце отсутствует связь между предсердиями и желудочками. Это приводит к тому, что предсердия и желудочки бьются вразнобой, хотя сердце должно работать синхронизировано. Подобное состояние крайне опасно для человека и требует незамедлительного лечения. Что и было сделано: пациенту сразу после операции имплантировали привычный всем ЭКС с электродами.

Однако, за этот период ребенок вырос, а это означает, что имплантированный ЭКС уже не подходит по размерам: электрод начинает натягиваться. На рентген снимке это выглядит в виде дуги, в нормальном же состоянии электрод должен быть волнообразным. Существует повышенный риск разрыва электрода, после которого работа сердца снова будет заблокирована.

“Мы решили удалить прежнюю систему ЭКС, так как она уже не подходит пациенту, — рассказывает заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца Аян Абдрахманов. — После чего мы провели имплантацию нового безэлектродного ЭКС Micra AV. Состояние пациента заметно улучшилось, а синхронизация между предсердиями и желудочками достигла 80%”.

Micra AV — это самый маленький безэлектродный электростимулятор в мире размером всего с таблетку, имеющий функцию 2-камерной стимуляции. Он устанавливается только в правом желудочке — одной камере сердца. Но работает, как двухкамерный за счет распознавания предсердных сокращений.

Micra AV помогает синхронизировать работу предсердий и желудочков, при этом исключить осложнения, связанные с электродами. В этом и состоит уникальность данной системы! Проще говоря, этот ЭКС синхронизирует работу сердца.