Приложение уже доступно на базах Android и Apps Store для скачивания.
Существует два способа их выявления:
— путем рейдовых мероприятий и проверок;
— космический мониторинг, осуществляемый АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» со сверхвысоким пространственным разрешением.
Последнее отличается точностью, обширностью места расположения, поскольку проводится в радиусе 50 км. вокруг 35 городов республики.
На сегодняшний день возможности космомониторинга усовершенствованы в пользу населения.
Создано мобильное приложение OKO.KZ, в которую интегрированы данные геопортала.
Приложение разработано как для удобной работы государственных структур, так и для осведомленности граждан.
Это мобильный прототип космомониторинга и позволяет увидеть не только места отходов на карте, но и разместить новую геопозицию отходов каждому пользователю.
Желающие, могут скачать это приложение на сотовый телефон и помочь государственным органам собирать информацию по ТБО, вырубкам, пожарам со смартфонов.
Вы выехали за город и увидели стихийные свалки?
Теперь можете через приложение сфотографировать или снять на видео факт нарушения, заполнить краткую форму и отправить его в общую базу данных.
Вся информация по откликам волонтеров будет отображаться в таблице статистики на геосервисе.