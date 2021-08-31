Приложение уже доступно на базах Android и Apps Store для скачивания.

Существует два способа их выявления:

— путем рейдовых мероприятий и проверок;

— космический мониторинг, осуществляемый АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» со сверхвысоким пространственным разрешением.

Последнее отличается точностью, обширностью места расположения, поскольку проводится в радиусе 50 км. вокруг 35 городов республики.

На сегодняшний день возможности космомониторинга усовершенствованы в пользу населения.

Создано мобильное приложение OKO.KZ, в которую интегрированы данные геопортала.

Приложение разработано как для удобной работы государственных структур, так и для осведомленности граждан.

Это мобильный прототип космомониторинга и позволяет увидеть не только места отходов на карте, но и разместить новую геопозицию отходов каждому пользователю.

Желающие, могут скачать это приложение на сотовый телефон и помочь государственным органам собирать информацию по ТБО, вырубкам, пожарам со смартфонов.

Вы выехали за город и увидели стихийные свалки?

Теперь можете через приложение сфотографировать или снять на видео факт нарушения, заполнить краткую форму и отправить его в общую базу данных.

Вся информация по откликам волонтеров будет отображаться в таблице статистики на геосервисе.