Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего иностранца с оформление документов.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратился гражданин Республики Узбекистан, ставший жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, год назад по семейным обстоятельствам он переехал в Мактаральский район. Некий знакомый, войдя к нему в доверие, предложил помощь в получении гражданства РК.

Аферист выманил у мужчины путем мошенничества 150 тысяч тенге и в течение года так и не выполнил обещанного. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

Для установления подозреваемого в отделе полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские Мактаральского РОП задержали подозреваемого в городе Шымкент и доставили в районный отдел.

Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к ещё одному факту мошенничества. Аферист обещал сельчанину помощь в покупке корма для скота и выманил 100 тысяч тенге. Однако на сегодня, ни корма, ни денег мошенник не вернул. Но, благодаря профессионализму стражи порядка установили подозреваемого сразу у двух фактах мошенничества.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность жителя района к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.