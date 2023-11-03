Обещал курорты и пропадал: серийного интернет-мошенника задержал киберпол

Серийного интернет-мошенника задержали полицейские Шымкента.

На киберпреступника уже указали 10 казахстанцев, передает OTYRAR. Потерпевшие планировали провести отпуск в санатории Туркестанской области. Объявление увидели в интернете, связались по указанному в объявлении номеру и нарвались на афериста. Злоумышленник попросил перевести предоплату на карту.

Получив деньги, перестал выходить на связь. Оказалось, что по ту сторону экрана был лжесотрудник санатория — 27-летний житель Сарыагаша.

Следствием установлена его причастность еще к восьми фактам аналогичных преступлений. Кроме шымкентцев, в числе пострадавших жители Тараза, Кызылорды, Алматы и Астаны. Киберпреступника разоблачили и задержали. В следственном изоляторе у него будет достаточно времени, чтобы раскаяться и возместить потерпевшим значительный материальный ущерб. Меру пресечения для подозреваемого определит суд.

«Проводятся следственные мероприятия по статье 190 УК РК. Стражи порядка напоминают, что мошенники придумывают различные схемы, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан. Чтобы не стать жертвой онлайн-аферистов, не доверяйте незнакомцам, никогда не сообщайте свои персональные данные и не перечисляйте деньги на сомнительный счет»,- рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.

По данным МВД с начала года интернет-мошенники лишили казахстанцев 13 млрд тенге — зарегистрировано больше 15 тысяч преступлений. Аферисты изобретают всё более изощрённые схемы обмана, хотя не брезгуют и способами проверенными, говорят в ведомстве. Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты, от имени крупных национальных компаний, банков и криптобирж. Общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит исключительно в онлайн-режиме. Главная причина по которой казахстанцы становятся жертвами аферистов — быстрое приумножение денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность, говорят в ведомстве.