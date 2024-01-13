Кредиты на 21 миллион тенге оформил на клиентов сотрудник банка

47 жителей Казыгуртского района стали жертвами сотрудника банка.

Все они очень удивились, когда получили уведомление об оплате кредита. Оказалось, что займы на них повесил банковский работник, который завладел персональными данными клиентов.

Он успел оформить кредиты на 21 миллион тенге. Деньги оставил себе, а вот платить бы пришлось обманутым клиентам. Но те решили обратиться в полицию и там раскрыли план преступника.

«Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество». В результате был задержан подозреваемый. Во время работы сотрудником банка он оформлял кредиты на суммы от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов. В настоящее время подозреваемый арестован и проводится досудебное расследование», — говорит Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области.

По словам специалистов, утечка информации среди собственных сотрудников банка вполне возможна. Такое случается не только в нашей стране, но и во всем мире. Защитить себя на 100% невозможно, но можно минимизировать риски: меньше отправлять свои фотографии и цифровые документы, не пересылать и не копировать электронную цифровую подпись на другие устройства, а в случае если это действительно требуется, удалять их после. Также можно периодически проверять свою кредитную историю.

«Сейчас на EGov есть возможность отказаться от выдачи таких кредитов удаленно, без согласия и в принципе удаленно. Есть смысл тем, кто не планирует ничего брать наверное эту услугу оформить и отказаться. И важно всегда смотреть, что вы подписываете и как вы используете эту подпись вживую», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

В случае если вы обнаружили кредит, который не оформляли, следует действовать незамедлительно. Сначала, говорит эксперт, необходимо обратиться в банк и запросить копию договора о займе и уточнить как он был оформлен. Затем написать заявление в полицию, где должны возбудить дело и министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности, там также должны провести проверку в отношении банка.