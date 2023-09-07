7 лет скрывался за рубежом: афериста поймали в Шымкенте

Мошенника, скрывавшегося от правосудия в Узбекистане 7 лет, задержала полиция Шымкента, передает OTYRAR.

По словам пресс-службы ДП Шымкента, трудового мошенника удалось найти и поймать благодаря упорству следователя Асылжана Ирисметова.

В 2015 году в полицию обратилась жительница, которая невольно стала посредником в крупной афере, в которой мужчина собрал 26.400 долларов США.

Мошенник обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек. В итоге своих обещаний он не сдержал и скрылся вместе с деньгами.

Оперативники проверили все возможные адреса, где он мог бы находиться. Опросили порядка 60 человек, в числе которых родственники, соседи и все потенциальные информированные о его местонахождении лица. Однако, принятые меры не давали положительных результатов.

И вот спустя 7 лет его нашли в Узбекистане и депортировали в Шымкент. Решением суда 49-летнего мужчину приговорили к 4,5 лет лишения свободы за мошенничество.