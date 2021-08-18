В Шымкент доставлено 40 тысяч доз китайской вакцины Vero Cell Sinopharm. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

«Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm теперь доступна и в Шымкенте! 40 тысяч доз, доставленных в город, были распределены по поликлиникам. Вакцина Vero Cell успешно применяется в 45 странах мира, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Беларусь, Бахрейн и другие. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Vero Cell для использования с 7 мая этого года»,-

Главный врач города также отметил особенность этой вакцины.

По его словам, отсутствие жестких требований к хранению вакцины очень удобно в условиях нехватки ресурсов.

Это первая в мире вакцина, ампула которой снабжена специальным монитором, данный монитор меняет цвет, когда вакцину помещают в теплую среду, что позволяет медицинским работникам обеспечивать соблюдение требований безопасности при ее использовании.

Теперь жители города могут выбрать одну из пяти различных вакцин.

Это российский «Спутник V», производимый в Караганде, казахстанский QazVac, вакцина Hayatvax от компании Sinopharm, изготовленная в ОАЭ, вакцина Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech и вакцина Vero Cell от компании Sinopharm.

Уважаемые горожане, вакцинация — единственный и эффективный способ защиты от коронавируса.

Только так мы сможем вернуться к нашей нормальной жизни.