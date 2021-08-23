В Департамент юстиции города Шымкент по факту производства контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков «Cykorya S.A.» и «Frima» обратились правообладатели данных брендов.

Сотрудниками Департамента с заявителями была проведена праворазъяснительная работа. В результате, Управлением полиции Абайского района установлено лицо, неправомерно занимающееся производством разрыхлителя теста «Cykorya S.A.» и сухого молока «Frima» на территории одного из складов города.

В связи с установлением в ходе проверки ущерба правообладателям, не превышающего 2 000 МРП, что влечет административную, а не уголовную ответственность, материалы дела были направлены в Департамент юстиции.

В свою очередь, возбужденное сотрудниками Департамента дело об административном правонарушении было направлено в специализированный административный суд. Постановлением суда от 11 августа в отношении правонарушителя наложен штраф в размере 58 340 тенге (20 МРП), а также изъятые вещественные доказательства на общую сумму 16 933 870 тенге конфискованы.

Правонарушителем штраф был оплачен. После поступления постановления суда на принудительное исполнение будет обеспечено уничтожение вещественных доказательств и контрафактной продукции.

Жителей города Шымкент и предпринимателей предупреждаем об ответственности за нарушением прав интеллектуальной собственности.

По вопросам, возникающим в данной сфере, просим обращаться в Департамент юстиции по тел.: 8 (7252) 33-92-23.