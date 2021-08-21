В столице на площади около военно-исторического музея в преддверии 30-летия Независимости открыли памятник государственному деятелю Жумабеку Ташеневу, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Сегодня мы открываем памятник видному государственному деятелю, внесшему большой вклад в процветание нашей страны, Жумабеку Ташеневу. Если ранее в Нур-Султане в честь государственного деятеля была названа улица, то совсем недавно его имя присвоили столичной школе. А теперь установили и памятник. Статуя Жумабека Ташенева появилась с согласия членов комиссии, представителей интеллигенции и его потомков.

Также по согласованию с заинтересованными сторонами было выбрано место расположения памятника. Сегодня столица — это не только политический, но и культурный, духовный центр нашей Родины. На сегодняшний день в Нур-Султане открыт ряд памятников, посвященных выдающимся личностям нашей страны. В преддверии 30-летия Независимости, несмотря на пандемию, инициативы, которые повышают духовность нашей страны, будут продолжены», — сказал заместитель акима города Нур-Султан Асхат Оралов.

Скульптура выполнена из бронзы, постамент — из гранита, общая высота памятника составляет 8,2 метра.