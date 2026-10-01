Пробок у железнодорожного переезда на Тиленшина станет меньше

В Шымкенте открыли движение по новому автомобильному путепроводу на улице Тиленшина. Объект разделил автомобильный и железнодорожный потоки и позволил водителям больше не ждать прохождения поездов на переезде.

Через этот железнодорожный участок в среднем за сутки проходит 59 поездов. Ранее во время прохождения каждого состава переезд закрывался на 10–20 минут, из-за чего на дороге регулярно образовывались заторы.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролана Ибрагимова, новая дорога улучшит сообщение между центральной частью города, жилым массивом Сайрам и направлением в сторону Толебийского района. Также по этому маршруту можно добраться до туристических объектов и индустриальных зон.

«В первую очередь здесь создаются более безопасные условия для движения транспорта. Для автомобилистов проезд станет значительно удобнее», — отметил он.

Движение по путепроводу уже открыто, при этом благоустройство прилегающей территории продолжается.

Жители отмечают, что новый объект позволит существенно сократить время в пути и больше не зависеть от графика движения поездов.

«Раньше, когда проходил поезд, здесь постоянно образовывались большие пробки. Сейчас стало удобнее и водителям, и тем, кто ежедневно ездит в город на работу или учёбу», — рассказала жительница Шымкента Улбосын Атабекова.

Путепровод на улице Тиленшина стал вторым подобным объектом, введённым в эксплуатацию в Шымкенте в этом году. Ранее автомобильный путепровод открыли на улице Момынова.

Ожидается, что после полного завершения работ новые объекты помогут снизить транспортную нагрузку на прилегающие улицы и улучшить движение на участках пересечения автомобильных и железнодорожных дорог.