От истории к современности: почему важно помнить Ташенова?

Ташенов [Ташенев] сыграл ключевую роль в политическом, экономическом и культурном развитии республики, а также внес неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности Казахстана в сложные годы. Но знают ли жители Шымкента об этом деятеле?

— Улица, знаю, — Ташенова. Кто такой — не знаю, раньше знал, сейчас не помню.

— Улица Иляева?

— Нет

— А, Ташенова. А знаете кто такой Ташенов?

— Да, хороший мужик, профессор, наверное.

— Улица Ташенова, кто такой, честно, не знаю.

И хотя большинство опрошенных знают название улицы, однако многим фамилия Ташенов, увы, ни о чем не говорит.

Между тем, именно он решительно выступал против предложения о передаче Мангистау в состав Туркменистана, а также северных областей, объединенных с целинным регионом, в состав России. Ташенов также был категорически против передачи хлопковых районов Южного Казахстана в Узбекистан.

Заутбек Турисбеков, государственный деятель РК: «Ташенов – настоящая чистота и непоколебимость. Если Бауыржан Момышұлы был воином на поле боя, то Жумабек Ташенов – героем мирного времени. Ташенов – честь и достоинство казахского народа. Он не позволил растаскивать казахские земли, а своим твердым решением оставил след в истории!»

Его стойкая позиция в вопросах ядерных испытаний и защита независимости Казахстана заслуживает особого внимания. За свои принципы он подвергался жестокой критике, но продолжал отстаивать интересы своей Родины.

В 1961 году Жумабек Ташенов был обвинен в национализме и по указанию Н. Хрущева был освобожден от должности. Тем не менее, с 1961 по 1975 год он продолжал работать заместителем председателя исполнительного комитета Чимкентской (позже Южно-Казахстанской) области.

Жумабек Ташенов ушел из жизни 18 ноября 1986 года в Шымкенте. В его честь одна из улиц города носит его имя, а также установлен памятник.