В городе планируют открыть современную зону отдыха с искусственным озером, не имеющей аналогов в стране.

Строительство уникального комплекса, общая площадь которого 85 га., будет осуществляться в три этапа. А емкость искусственного озера составит 2,5 млн.м3. Воду для озера будут собирать из водорегулятора «Кенсай-Коскорган» -2. Новая зона отдыха станет еще одним центром для привлечения туристов и инвестиций в регион.

Аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом строительства центра. На данный момент здесь ведутся раскопки и возводятся дамбы. Уже завершены земляные работы, бетонная заливка канала общей протяженностью 550 м, куда будет поступать вода. Сейчас берег полностью укреплен и уплотнен грунт. В строительстве задействовано 15 единиц техники и 70 рабочих. Предварительный этап строительства объекта планируется завершить в октябре. Уникальный комплекс отдыха откроется в следующем году.

В туристско-рекреационном центре “Туркестан” появятся специальные места для занятий водными видами спорта. На побережье искусственного озера создают условия для обогрева песчаника с большим количеством целебных свойств. Будут высажены деревья для пляжа и построена детская зона отдыха. Здесь появятся элитные коттеджи и гостиницы, на территории отдыха возведут парки и скверы. А вокруг все будет озеленено.