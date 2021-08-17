наркотики

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила оперативная информация о том, что в зоне отдыха, расположенной в Казыгуртском районе, неизвестная девушка употребляет и хранит при себе наркотические вещества.

Получив сообщение, опытные оперативники задержали подозреваемую. При обыске полицейские обнаружили в сумке молодой девушки три пакетика с содержимым, похожим на психотропные наркотики, две ампулы “Медакса” и семь шприцов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 части 2 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”. Вещественные доказательства стражи порядка направили на экспертизу. Согласно заключению изъятые вещества оказались “синтетическими наркотиками” общим весом около одного грамма.

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