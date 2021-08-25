3 млн тенге — такой штраф заплатит женщина, которая в 2020 году пыталась подкупить начальника СИЗО.

1500 долларов она пыталась передать, чтобы обеспечить VIP-условия для своего мужа. Только вот взятку начальник не взял, а взяткодательницу тогда задержали.

Деньги подруга осужденного аккуратно вложила в конверт. А чтобы не вызвать подозрений, зеленые купюры спрятала в книгу.

Женщину, пытавшуюся смягчить условия содержания для своего сожителя, оштрафовали на 3 млн тенге.

Организатор и вдохновитель несостоявшегося подкупа отсидит не 11, а 13 лет. Два года к сроку добавили за попытку дать взятку.