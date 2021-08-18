На базе горного полигона «Кара-Хаак» Республики Тыва (Российская Федерация) состоялась жеребьевка команд по выбору лошадей для участия в конкурсе «Конный марафон».

Капитаны команд Казахстана, Монголии, России и Узбекистана выбрали для своих команд по 10 основных и 3 запасных лошади, а также цвет, под которым они будут выступать на предстоящих соревнованиях. По результатам жеребьевки казахстанской команде выпал зеленый цвет.

После выбора лошадей командам предоставили возможность опробовать их в деле. Сержанту Ергулану Омарову понадобилась ловкость, чтобы оседлать своего скакуна, вожака табуна по кличке «Камаз».

– Как мне стало известно на всероссийском отборочном этапе конкурса «Камаз» позволил только одному наезднику оседлать себя и при этом первым преодолел большую дистанцию. Я думаю, попадание его в нашу команду – очень благоприятный знак. Мы уже поладили друг с другом. А в нашем состязании большую роль играет связь наездника и лошади, – поделился военнослужащий.

Конкурс «Конный марафон» пройдет с 22 по 29 августа. Он состоит из двух этапов. В ходе первого этапа участникам предстоит преодолеть на лошадях свыше 100 километров с водными преградами и минными заграждениями, выставить конный дозор и организовать ночлег с водопоем, а также перевезти вооружение и боеприпасы. На втором этапе конкурсанты преодолеют полосу препятствий, выполнят стрельбы и метание гранаты.

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