Марафон-байга «Улы дала жорыгы» стартовал из столицы страны. Всадники проехали 1200 километров на лошадях.

По итогам марафона первое место заняла команда Мангистауской области, завоевав звание «Ұлы дала сарбазы». Сегодня в Туркестане наградили победителей марафона.

За спиной всадников 1200 километров. В пути они пробыли 12 дней. В Туркестане наградили победителей марафона-байги «Улы дала жорыгы». В церемонии награждения принял участие министр культуры и спорта Даурен Абаев. По его словам, такая гонка — историческое событие как для отечественного спорта, так и для всех казахстанцев.

«Это беспрецедентная гонка. Проект действительно стал уникальным историческим событием как для нашего спорта, так и в деле возрождения национальной культуры. Я благодарю всех участников байги, мы и в дальнейшем будем поддерживать проекты, которые будут способствовать укреплению национального духа», — сказал Даурен Абаев, министр культуры и спорта РК.

Финишную прямую за самое короткое время пересекла сборная команда Мангистауской области. Всадников наградили главным призом – титулом «Ұлы дала сарбазы» и денежным сертификатов на 24 млн тенге. По словам победителей гонки, путь был нелегким, но они планируют проделать его и в следующем году.

«Честно говоря, наши лошади даже не были готовы к марафону. Но они держались хорошо, мы этому очень рады. Благодарим всех людей, неравнодушных жителей Мангистау за поддержку. Есть аксакалы, чьи благословения мы получили перед этим турниром. В следующем году тоже будем участвовать», — говорит Нурсагын Тукымбай, всадник из Мангистауской области.

Вторыми финишировали всадники Жетысуйской области. Третье место заняла команда Туркестанской области.

«Из нашего района ехали три человека. Были свои сложности в пути. В этот раз, правда, наши лошади были не подготовлены к такому марафону, это сыграло свою роль. Самое сложное испытание для нас — это пройти гору Улытау и нашу дикую степь. Но, были и легкие моменты марафона. У меня после марафона шикарные ощущения, слава Богу. В будущем планирую еще раз поучаствовать на таком мероприятии, если он пройдет. Также, если турнир еще раз пройдет в следующем году, то мы хорошенько подготовим своих лошадей», — говорит Исатай Есентаев, всадник команды Туркестанской области.

Сложный путь вместе со всадниками проделали журналисты и блогеры, которые освещали ход марафона, вели дневники, социальные сети и выходили на связь со своей аудиторией. Их наградили медалями в виде золотых подков и бытовой техникой.

«Это было испытание для каждого всадника, для лошадей, но вообще была выбрана специальный формат, что они скачут 100 километров, отдыхают на привале, после этого скачут обратно. Казахская культура строится на том, что лошадь и всадник непрерывно связаны», — говорит Болат Маханаев, исполнительный директор ассоциации национальных видов спорта.

«Улы дала жорыгы» планируют сделать ежегодным марафоном, а также вывести его в ранг международного — пригласить иностранных наездников или отправить марафонцев в другие страны.