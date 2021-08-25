Прямые рейсы из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в международный аэропорт Хитроу возобновляются с 18 сентября 2021 года.

Самолеты в Великобританию будут летать два раза в неделю по средам и субботам. Продолжительность полета на рейсе Нур-Султан — Лондон составит 7 часов 15 минут, обратно — 6 часов 30 минут.

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Рейсы будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере A321LR. Базовый тариф эконом-класса начинается от 284 535 тенге в обе стороны, включая все сборы.

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«Пассажирам, путешествующим в Великобританию, необходимо иметь справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства. ПЦР-тест должен быть сделан за три дня до вылета и строго соответствовать требованиям Великобритании», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика Air Astana.