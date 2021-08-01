Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

в городе Нур-Султан — 1507,

  • в городе Алматы — 1535,
  • в городе Шымкент — 585,
  • в Акмолинской области — 256,
  • в Актюбинской области — 251,
  • в Алматинской области — 334,
  • в Атырауской области — 415,
  • в ВКО — 198,
  • в Жамбылской области — 222,
  • в ЗКО — 185,
  • в Карагандинской области — 974,
  • в Костанайской области — 252,
  • в Кызылординской области — 201,
  • в Мангистауской области — 254,
  • в Павлодарской области — 300,
  • в СКО — 151,
  • в Туркестанской области — 183.
  • Всего в стране подтверждено 580 379 случаев.

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