Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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в городе Нур-Султан — 1507,
- в городе Алматы — 1535,
- в городе Шымкент — 585,
- в Акмолинской области — 256,
- в Актюбинской области — 251,
- в Алматинской области — 334,
- в Атырауской области — 415,
- в ВКО — 198,
- в Жамбылской области — 222,
- в ЗКО — 185,
- в Карагандинской области — 974,
- в Костанайской области — 252,
- в Кызылординской области — 201,
- в Мангистауской области — 254,
- в Павлодарской области — 300,
- в СКО — 151,
- в Туркестанской области — 183.
- Всего в стране подтверждено 580 379 случаев.