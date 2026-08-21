Цены на социально значимые продукты в Шымкенте остались стабильными

В Шымкенте цены на социально значимые продовольственные товары за неделю остались на уровне предыдущей недели. При этом именно в мегаполисе зафиксирована самая низкая в Казахстане средняя стоимость яблок — 639 теңге за килограмм. В среднем по стране они стоят 776 теңге.

По данным на 19 августа 2026 года, в целом по Казахстану за неделю подешевел ряд продуктов. Сильнее всего снизились цены на лук — на 4,9%, картофель — на 4,1%, яблоки — на 2,7%, белокочанную капусту — на 2,2% и морковь — на 1,9%. Также дешевле стали огурцы, баранина и помидоры.

Стоимость хлеба из пшеничной муки первого сорта, сметаны, сливочного масла и соли за неделю не изменилась.

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты отмечено в Караганде, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Конаеве, Жезказгане и Талдыкоргане. В Шымкенте, Астане и еще ряде городов цены сохранились на прежнем уровне.

Средняя стоимость лука по Казахстану составила 188 теңге за килограмм, картофеля — 248 теңге. Самый дешевый лук зафиксирован в Туркестане — 135 теңге за килограмм.