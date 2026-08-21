Цифровые решения для Шымкента представили на Smart City Hackathon 2026

Пробки, безопасность, экология и коммунальные проблемы. В третьем мегаполисе Казахстана прошёл хакатон, где участники предлагали цифровые решения по актуальным для города вопросам. Участники «Smart City Hackathon 2026» семь дней разрабатывали свои проекты. Главная задача — не просто представить идею, а довести её до первого рабочего прототипа.

Один из трёх участников — актюбинец Серик Сундетов. Он занимается разработкой программного обеспечения. Проект Proji, созданный его командой, призван упростить работу в сфере коммунальных услуг. Система собирает и систематизирует обращения жителей, объединяя необходимую информацию в одном месте.

Например, с её помощью можно отслеживать, какие проблемы чаще всего повторяются в том или ином доме. В дальнейшем систему можно адаптировать и для рабочих процессов на производственных предприятиях.

Серик Сундетов, программист стартапа «PROJI» объяснил, как это работает на практике: «Обычно, например, фотографию счётчика мы отправляем через WhatsApp. Наша система подключена к мессенджеру и автоматически получает эти сообщения. Если приходит фотография, она распознаёт данные с изображения, если голосовое сообщение — обрабатывает аудиозапись. В результате по каждому конкретному адресу формируется единая база: кто обращался, какой счётчик установлен, с какими проблемами сталкивались жильцы и другая необходимая информация».

Участники разработали свои проекты всего за семь дней. В рамках «Smart City Hackathon 2026» они изучали реальные проблемы Шымкента и предлагали цифровые решения. Со стороны городского акимата участникам также предложили 10 актуальных для города направлений. Выбрав одну из проблем, команды детально её изучали и разрабатывали собственные проекты.

При оценке жюри учитывало глубину проработки проблемы и вероятность реального устранения проблемы. Специалисты из состава жюри отмечают: если проект окажется перспективным, его авторы могут рассчитывать на финансирование или возможность заключения трудового контракта.

Беккелди Артыкбаев, член жюри подчёркивает: хакатон может стать для участников не только соревнованием, но и возможностью продолжить работу над своими разработками: «Если какой-либо проект нас заинтересует, мы рассмотрим возможность его дальнейшей спонсорской поддержки. Кроме того, авторам перспективных разработок можем предложить работу в нашей компании. Это даст им возможность продолжить развиваться в сфере «умного дома», совершенствовать свои знания и профессиональные навыки».

Всего поступило 60 заявок. Из них отобрали 20 проектов, среди которых теперь определят тройку лучших. Победившие разработки в дальнейшем могут быть запущены в Шымкенте в пилотном режиме.

Мухит Абуталипулы, руководитель управления цифровизации г. Шымкента отмечает, что одним хакатоном работа не ограничится: «Такие хакатоны мы планируем проводить и в дальнейшем по различным направлениям. Сегодня основная тема — Smart City, однако это не разовое мероприятие. У нас сформирован перечень проектов, направленных на цифровизацию, повышение качества жизни горожан и создание более комфортных условий. Именно этим направлениям будут посвящены следующие хакатоны».

Для победителей предусмотрены и денежные призы. Обладатель Гран-при получит 1 миллион теңге, премия за первое место — 500 тысяч, за второе — 300 тысяч и за третье — 200 тысяч тенге.