6 августа в 16:25 на ж/д станции «Арысь» в грузовом поезде в металлическом контейнере произошло загорание желтого фосфора.

Силами АО «КТЖ» вагон отцеплен от поезда и выставлен на 30 путь в ликвидационный тупик. Происшествие на движение других поездов не повлияло.

На месте пожара организован штаб по тушению пожара. В данное время задействовано ДЧС 26 сотрудников и 5 ед. техники, АО «КТЖ» 12 работников, 1 ед. техники и пожарный поезд, ЛОП 20 сотрудников и 1 ед.техники, в/ч 44859 МО РК 8 военнослужащих и 2 ед. техники, Управление санитарно-эпидемиологического контроля Арысского района 3 работника и 1 ед.техники. В 19-22 горение фосфора локализовано.