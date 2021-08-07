Порядка 100 полицейских занимались эвакуацией людей в Арыси, передает Polisia.kz.

Во время возгорания железнодорожного вагона, которое произошло из-за загорания желтого фосфора в Арыси полицейские незамедлительно оцепили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара.

Также они вывезли людей в безопасное место. В эвакуации граждан принимали участие 25 сотрудников линейного отдела полиции на станции Арысь и 75 сотрудников районного отдела полиции. – В результате слаженной работы никто не пострадал, – рассказали полицейские. На место происшествия сразу же выехали руководство и следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на станции Арысь. В настоящее время проводится досудебное расследование.