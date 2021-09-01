Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил сделать платными сообщения и звонки в приложении WhatsApp. Это неправда.

Источником сообщения является сатирический Instagram-аккаунт Qazinform24. В описании страницы сказано, что все размещенные там публикации являются сатирическими и относятся к категории «фейк ньюс», сообщает stopfake.kz.

«МЦРИАП заявляет, что информация о том, что планируется взимать плату за сообщения и звонки в приложении WhatsApp по обычному тарифу, не соответствует действительности. Возможно, авторы фейка вдохновились недавней публикацией о том, что МЦРИАП подготовило приказ, согласно которому сотовые операторы смогут менять тарифы только с согласия абонента», — сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.