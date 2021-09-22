На ярмарке местные товаропроизводители и крестьянские хозяйства представят свою продукцию по ценам на 10-15% ниже рыночных.

В ярмарке принимают участие предприниматели города и более 200 товаропроизводителей Туркестанской области из Толебийского, Тюлькубасского, Сайрамского, Ордабасинского, Отрарского районов.

Наряду с мясной, молочной продукцией жители города имеют возможность приобретать бахчевые овощи и фрукты без посредников.

Стоит отметить, что еженедельно по средам, субботам и воскресеньям ярмарка проходит возле Дома культуры «Фосфорник» , возле Центрального стадиона им.Кажымукана, магазина «1000 мелочей» и торгового центра «Рахима Плаза».