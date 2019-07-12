При поддержке акимата Туркестанской области сегодня в городе Арыси прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции, в которой около 50 товаропроизводителей предложили местным жителям свыше 200 тонн своего товара.

Сельскохозяйственная продукция арысцам реализовалась по цене ниже рыночной на 30%. Завезено всего продукции на 67 млн тенге.

Свою продукцию в Арыс привезли все районы и города области, соответственно приоритетам развития и местному бренду. Общий вес завезенного мяса – 37,5 тонн, овощей – 55 тонн, молочной продукции – 24,4 тонн, бахчевых – 41 тонна, плодов – 16,7 тонн, меда – 2 тонны, рыбы – 5 тонн и других видов продукции предложено – 14 тонн.

Для жителей Арыси на ярмарке дали концерт коллективы художественной самодеятельности из Толебийского района.