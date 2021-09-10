На главную Новости Шымкента Общество Новости ШымкентаОбщество Годовой отчет ТОО «Микрофинансовая организация «∑παρτα Capital» за 2020 год 11.09.2021 10 ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Годовой отчет ТОО «∑παρτα Ломбард» за 2021 год Вниманию руководителей ломбардов, кредитных товариществ Шымкента В Нацбанке прокомментировали ситуацию с банком RBK Банк ВТБ объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2014 года Банк ВТБ объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2014 года Стать бизнесменом в ауле — легко, уверяют эксперты