9 сентября при содействии Посольства РК в КНР, из Пекина в Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации Sinopharm (VeroCell).

В состав груза вошли 3 млн. доз. Доставленные дозы вакцины позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации населения РК.

Всего Единый дистрибьютор по итогам проведенных переговоров с КНР, закупил 4 миллиона доз.

VeroCell — это уже пятая вакцина, зарегистрированная в Казахстане. Противоковидный препарат разработан Пекинским институтом биологических продуктов и одобрен ВОЗ весной этого года, он признан в 45 странах мира.

Вакцина является инактивированной, двухдозной. Срок хранения – 24 месяца.

Прибывшая вакцина, после завершения процедуры стикерования, в оперативном порядке, согласно разнарядки КСЭК МЗРК, будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Логистика иммунобиологических препаратов Единым дистрибьютором осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи». Особенность вакцины Sinopharm в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов.​

Напомним, 10 августа Казахстан получал миллион доз препарата Пекинского института биологической продукции компании Sinopharm, а в конце апреля — миллион доз, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

Справочно:

Транспортировка вакцины ведется по принципу «холодовой цепи» — на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне – своя ответственная организация.

Транспортировка вакцин проходит в 4 этапа:

1. От производителя до хабов Единого дистрибьютора;

2. От хабов Единого дистрибьютора на склады управлений здравоохранения регионов;

3. От складов управлений здравоохранения регионов в медицинские организации;

4. Хранение в медицинских организациях до применения.