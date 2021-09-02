Около 20 офицеров, проходящих службу в департаменте по делам обороны города Шымкент, проходят аттестацию для оценки служебной деятельности, профессиональной квалификации и развития профессионального потенциала, определения их соответствия занимаемым воинским должностям и перспектив дальнейшего роста по службе.

Аттестация проводится под председательством первого заместителя начальника департамента – начальника штаба подполковника Тауыржана Смагулова. Во время аттестации изучаются морально-психологические качества офицеров, а также их знания положений законодательства, общевоинских уставов и должностных обязанностей, регламентирующих воинскую службу, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Кроме этого, офицеры сдают зачеты по профессиональной и физической подготовке, а также тесты на знание законодательства о противодействии коррупции.

— Основные задачи прохождения аттестации состоят в определении профессиональных, деловых и личностных качеств, потенциальных возможностей каждого офицера, его соответствия занимаемой должности, а также в выявлении уязвимости офицерского корпуса, требующих совершенствования и укрепления. Вместе с тем, аттестация открывает новые перспективы для дальнейшего карьерного роста военнослужащих, которые готовы к новым более сложным профессиональным задачам, — сказал Тауыржан Смагулов.

Стоит отметить, что аттестация в Вооруженных Силах страны в обязательном порядке организуется один раз в три года. В нем задействован офицерский состав всех категорий.