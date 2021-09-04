На Паралимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены добиваются больших успехов, которых ранее не было в нашей истории спорта.

Пока в копилке национальной сборной Казахстана 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

В эти дни в Токио проходят грандиозные соревнования, в которых принимают участие паралимпийцы из пяти континентов.

Такие игры проходят каждые четыре года, они стартовали 27 августа и завершатся 5 сентября.

На Паралимпийских играх в Токио выступил туркестанский спортсмен Бейбарыс Спатай.

Для спортсмена на родине были созданы все условия для того, чтобы он смог тренироваться на высоком уровне. При поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева Б. Спатай до этого принимал участие в ряде учебно-тренировочных сборах за рубежом.

Он достойно прошел отбор в Токио и в числе лучших спортсменов вышел в финал.

Занял 9-е место, соревнуясь в гонках на KL2-200 м. Для молодого спортсмена это хороший результат.

Спортсмен-гребец, проявивший силу воли, самоотверженность и защищавший честь страны, теперь будет готовиться к другим соревнованиям.