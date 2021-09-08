Международный аэропорт Туркестан пополнился авиамаршрутом «Туркестан-Талдыкорган». Стоимость билета — от 8000 тенге.
Сегодня из аэропорта выполняются авиарейсы по международным и внутренним маршрутам. Они:
1) «Туркестан-Стамбул» — 4 раза в неделю (вторник, пятница, суббота, воскресенье);
2) «Туркестан-Бишкек» — 2 раза в неделю (понедельник, четверг);
3) «Туркестан-Ташкент» — 2 раза в неделю (понедельник, четверг);
4) «Туркестан-Нур-Султан» — ежедневно;
5) «Туркестан-Алматы» — 5 раз в неделю (понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье);
6) «Туркестан-Костанай» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
7) «Туркестан-Семей» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
«Туркестан-Атырау» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
9) «Туркестан-Караганда» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
10) «Туркестан-Кокшетау» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
11) «Туркестан-Актобе» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
12) «Туркестан-Актау» — 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);
13) «Туркестан-Павлодар» — 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);
14) «Туркестан-Орал» — 2 раза в неделю (вторник, суббота);
15) «Туркестан-Талдыкорган» — 2 раза в неделю (четверг, воскресенье).
Информацию о времени вылета и стоимости билета можно получить из Международного аэропорта Туркестан, на официальных сайтах авиакомпаний или aviata.kz, kaspi.kz, chocotravel.com, tickets.kz, probilet.kz можно узнать и в других приложениях.