Международный аэропорт Туркестан пополнился авиамаршрутом «Туркестан-Талдыкорган». Стоимость билета — от 8000 тенге.

Сегодня из аэропорта выполняются авиарейсы по международным и внутренним маршрутам. Они:

1) «Туркестан-Стамбул» — 4 раза в неделю (вторник, пятница, суббота, воскресенье);

2) «Туркестан-Бишкек» — 2 раза в неделю (понедельник, четверг);

3) «Туркестан-Ташкент» — 2 раза в неделю (понедельник, четверг);

4) «Туркестан-Нур-Султан» — ежедневно;

5) «Туркестан-Алматы» — 5 раз в неделю (понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье);

6) «Туркестан-Костанай» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

7) «Туркестан-Семей» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

«Туркестан-Атырау» — 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

9) «Туркестан-Караганда» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

10) «Туркестан-Кокшетау» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

11) «Туркестан-Актобе» — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

12) «Туркестан-Актау» — 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);

13) «Туркестан-Павлодар» — 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);

14) «Туркестан-Орал» — 2 раза в неделю (вторник, суббота);

15) «Туркестан-Талдыкорган» — 2 раза в неделю (четверг, воскресенье).

Информацию о времени вылета и стоимости билета можно получить из Международного аэропорта Туркестан, на официальных сайтах авиакомпаний или aviata.kz, kaspi.kz, chocotravel.com, tickets.kz, probilet.kz можно узнать и в других приложениях.