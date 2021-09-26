На большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди.

Нна севере, юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге, западе — с пыльной бурей, на юге – гроза, на севере республики – туман.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью на севере 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области утром и днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман. В Кызылординской области днем в центре ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Туркестанской области на севере, в Мангыстауской области на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области на западе, в центре и на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-востоке Жамбылской, на западе Атырауской, на северо-западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Алматинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

В Шымкенте сегодня ожидается +33..+24 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +18..+23 °C, без осадков, умеренный ветер.

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