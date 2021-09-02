31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос открытия регулярного авиасообщения между Казахстаном и Катаром.

Так, благодаря работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и авиационных властей Катара по созданию и расширению правовой базы в области авиасообщения между двумя странами, авиакомпания «Qatar Airways» планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан с 15 октября 2021 года между городами Доха и Алматы.

Рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.

Авиакомпания «Qatar Airways» основана в 1997 году. Осуществляет полеты на шести континентах, соединяя более 160 пунктов назначений по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает более 200 самолетов типа А-320/321/350, Б-777/787.

«Qatar Airways» вошла в рейтинг «пятизвездочных» авиакомпаний мира по версии Skytrax и стала «Лучшей авиакомпанией в мире» в 2011, 2012, 2015, 2017 и 2019 годах.

Штат авиакомпании насчитывает более 46000 сотрудников.