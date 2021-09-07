Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования.
В каждой из 14 областей и в трех городах республиканского значения имеются управления образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов).
Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.
Для того, чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей.
Руководитель управления образования города Шымкент Тажиева Жанат Арысбековна
Call-центр: 8 (7252) 39-49-26
87079040495, 87023432248
Facebook — Жанат Тажиева
https://www.facebook.com/janat.do?epa=SEARCH_BOX
Орынбасары: Текебаева Айгүл Қалыбайқызы 87020075808
Міндетін атқарушы:
Серікбаева Айнұр Қазыханқызы 87017414428
Елекеев Марс Атымтайұлы 87028888034