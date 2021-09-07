Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования.

В каждой из 14 областей и в трех городах республиканского значения имеются управления образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов).

Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.

Для того, чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей.

Руководитель управления образования города Шымкент Тажиева Жанат Арысбековна

Call-центр: 8 (7252) 39-49-26

87079040495, 87023432248

Facebook — Жанат Тажиева

https://www.facebook.com/janat.do?epa=SEARCH_BOX

Орынбасары: Текебаева Айгүл Қалыбайқызы 87020075808

Міндетін атқарушы:

Серікбаева Айнұр Қазыханқызы 87017414428

Елекеев Марс Атымтайұлы 87028888034