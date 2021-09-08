В городе с 80 тысячным населением до этого подобного центра не было.

Более 40 граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, 2-3 раза в неделю вынуждены были выезжать в Шымкент за 85 километров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года отметил, что единство народа и системные реформы – это прочная основа процветания страны, «с привлечением инвесторов в сферу медицины необходимо начать освоение новых исследовательских работ по передовым технологиям в этом направлении».

«В целях реализации задач, озвученных в Послании Президента, сегодня мы организуем деятельность известного в области многопрофильного медицинского центра «Мед Алатау» в г. Арысь. Наши больные вынуждены были до этого выезжать в Шымкент, чтобы принять нужное лечение. Мы реализуем намеченные Главой государства задачи по сохранению здоровья нации, необходимо оказывать помощь нуждающимся пациентам для улучшения их здоровья», – сказала аким города Арысь Гульжан Курманбекова, выступая на церемонии открытия Центра.

По словам директора многопрофильного медицинского центра ТОО «Мед Алатау» Рустема Абдуалиева, новое медучреждение в Арыси может принять одновременно 6 пациентов. В целях качественного обслуживания людей приобретен специальный аппарат Surdial-X (Niprocorp) из Японии. А для того, чтобы фильтровать воду и обогащать ее состав, из Германии привезли дополнительное оборудование.

В центре бесплатно обслуживают жителей города Арысь и пригородных населенных пунктов, а также любого гражданина Казахстана. Полностью решены вопросы службы транспортировки больных и снабжения водой. Главное, чтобы не было дефицита лекарств. А для получения данных медицинских услуг гражданам нужно с собой приносить документы, удостоверяющие личность.