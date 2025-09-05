В Шымкенте пациентам на гемодиализе «затянули пояса»

В центр гемодиализа 38 летняя Наталья Бирюкова приезжает по три раза в неделю. На протяжении долгих четырех часов она проходит процедуру очищения крови при помощи аппарата, или так называемой «искусственной почки». Кровь порциями загоняется в диализатор, и очищается от токсинов и лишней воды.

Для женщины с диагнозом «хронический гломерулонефрит» — это жизненно важно. Однако, по словам Натальи, раньше после сложной процедуры, которая не всегда переносится легко, пациентов обеспечивали горячим питанием и витаминами, но с некоторых пор данная услуга недоступна.

«Убрали сначала витамины. Затем нам убрали питание, раньше было шикарное питание, и горячее блюдо, а сейчас, с 2024 года, нас перевели на чай и пирожки, но сейчас даже вот это убрали. Те кто на гемодиализе знают, что после процедуры очень хочется кушать. И все были в недоумении, как дальше быть», — рассказывает Наталья Бирюкова.

Вслед за питанием, у тех, кто остро нуждается в искусственном очищении крови от вредных веществ, убрали и транспорт. Еще недавно всем пациентам, оплачивалось такси.

«Каждый день такси! Сюда приехать, домой уехать, и это, как минимум. Из ста тысяч тенге наших пособий. Грубо говоря, 20 тысяч только на дорогу уходит, для нас это накладно. В центре подсказали, что можно обратиться к инватакси и заключить с ними договор», — делится Наталья.

О том, что болеть дорого подтверждает и другая пациентка центра гемодиализа.

«У меня по карману постоянно бьет. Раньше забирали из дома и довозили», — сетует пациентка центра.

Еще одна новость, которая ошеломила не меньше, о том, что некоторые центры будут закрываться.

Успокоить соотечественников спешит заместитель директора филиала Фонда медицинского страхования Арапкуль Избасарова. Центры функционировать не перестанут. На сегодняшний день в Шымкенте в гемодиализной терапии нуждаются около 900 человек. Деньги на процедуру стабильно выделяет государство.

«В городе Шымкент медицинскую помощь пациентам гемодиализным, оказывает 6 клиник частных. Они все в рабочем режиме, никто не планирует закрываться. У нас ежегодно выделяется сумма около 4 миллиардов тенге. В этом году выделено 4 миллиарда 300 тысяч тенге. И все в штатном режиме работают» , — говорит заместитель директора филиала Фонда медицинского страхования по Шымкенту Арапкуль Избасарова.

По словам Арапкуль Избасаровой, в выделенную сумму входит только оплата процедуры. А вот питание и такси оказалось хитрым рекламным ходом.

«Гемодиализные центры в условиях дневного стационара оказывают пациентам только гемодиализные процедуры. На один гемодиализ уходит примерно 36 000 тенге. Туда входит лечение и оказание помощи пациентам. Касательно обеспечения питания и перевозки — это была инициатива медицинских центров, чтобы привлечь больше пациентов, а законодательно это не предусмотрено», — уточняет заместитель директора филиала Фонда медстрахования по Шымкенту.

С начала текущего года диализные центры Шымкента провели 60 тысяч процедур, все они проводились за счет государственного обеспечения.